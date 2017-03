Vilhenense é assassinado a pauladas em Chupinguaia

Adriano Santos Florentino, de 39 anos, foi assassinado a pauladas nesta madrugada de segunda-feira, 13, no município de Chupinguaia.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia , a vítima estava num bar no centro da cidade, quando se desentendeu com um homem. Após foi embora para um hotel que fica na Rua Primavera, porém, o suspeito o perseguiu e desferiu várias pauladas na cabeça.

Adriano agonizou e morreu no local que foi atacado. O assassinado fugiu, mas algum tempo foi encontrado e preso pela Polícia Militar.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena. O corpo da vítima depois de passar pela perícia foi transladado pela Funerária Vilhena, onde será velado na capela mortuária e sepultado no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia