Aluna do curso de Administração de Colorado está na Semifinal Estadual do Desafio Universitário do Sebrae

A acadêmica Aline Soares de Albuquerque, do curso de Administração da Faculdade de Educação de Colorado (FAEC), participará da fase Semifinal Presencial Estadual da Competição Desafio Universitário Empreendedor, realizado pelo SEBRAE, que acontecerá na cidade de Porto Velho, nos dias 17, 18 e 19 de março de 2017.

Estudantes do Estado todo participaram da competição, e a aluna de Administração da FAEC ficou na 2º posição na competição do Estado, sendo a única de Colorado do Oeste a se classificar nesse desafio. Nesta fase estadual foram classificados 40 acadêmicos de diversas Instituições de Ensino Superior do Estado.

A participação de Aline no Desafio Universitário foi uma das atividades práticas trabalhadas dentro da disciplina de Empreendedorismo pela Professora Aniele Caroline Tesser. A professora destacou a importância desta classificação e da iniciativa para os acadêmicos. Afirmou que esta é uma oportunidade gratuita para que possam desenvolver uma visao de negócios alem de testar e estimular comportamentos empreendedores.

O Desafio Universitário Empreendedor é uma competição nacional de caráter educacional, desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O participante é estimulado a realizar atitudes empreendedoras com o objetivo de estar mais preparado para os desafios do mercado, por meio da capacitação, aprimoramento e desenvolvimento de habilidades corporativas.

O desafio faz com que o competidor coloque à prova a sua habilidade em gerir negócios participando das atividades virtuais e presenciais que difundem conceitos de gestão, mercado, inovação e empreendedorismo.

Professores e alunos participantes podem ainda faturar prêmios incríveis, que vão desde troféus a viagens. Os participantes melhores colocados nos Rankings serão recompensados por sua dedicação e desempenho.

Os ganhadores formarão uma equipe que representará o estado na grande final em Brasília.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação