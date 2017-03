AUDIO: prefeito insinua que povo prefere tomar cerveja ao invés de pagar taxa de coleta do lixo

Circulam pelas mídias sociais trechos de entrevista concedida pelo prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes, rebatendo críticas aos valores estipulados para a cobrança do serviço de coleta de resíduos na cidade.

Num dos pontos da gravação, que foi extraído de um programa de rádio do Município que foi ao ar no dia 13 de fevereiro, o mandatário faz a infeliz comparação (confira o áudio no link abaixo deste texto).

Ao falar das queixas, considerando-as impróprias, Gomes fala que tem um custo de R$ 1,253 milhões com a coleta de lixo, e só dispõe de oitocentos mil reais de arrecadação para tanto. “Não tenho como cobrir os 500 mil” de déficit, declara Airton. Em seguida, ele dispara a pérola: “tem muita gente que está criticando o valor, mas gasta R$ 30 para comprar uma caixinha de cerveja todo final de semana”. Ele foi contestado em seguida pelo apresentador do programa, que o lembrou que na atual crise muita gente não tem dinheiro para andar por aí comprando cerveja de caixa.

Apesar de toda a polêmica em torno do assunto, Gomes está irredutível. Em outro trecho da entrevista ele declara que só vai rever o valor da taxa se ao final do ano a arrecadação for comprovadamente superior ao gasto com o serviço.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia