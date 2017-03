Confúcio visita Colorado para entregar ônibus a associação nesta quarta

Está programada para esta quarta-feira, 15, a visita do governador Confúcio Moura ao município de Colorado do Oeste. O objetivo da visita é a entrega de um ônibus a Associação de Judô Matsubara (AJM).

O veículo foi comprado através de um empenho feito pela deputada estadual Rosangela Donadon no valor de 300 mil reais.

Ao Extra de Rondônia a deputada Rosângela destacou que além do ônibus o valor de 700 mil será destinado à compra de uma patrulha mecanizada, e 50 mil para uma padaria comunitária, a Associação de Mulheres do Mini-eixo de Colorado.

“A padaria comunitária foi tema de reuniões com as representantes da Associação de Mulheres do Mini-eixo de Colorado. E para possibilitar a realização dessas ações um oficio será entregue ao governador no valor de 750 mil reais”, enfatizou.

A cerimônia de entrega será a partir das 09h00 na academia da associação, localizada na Avenida Marechal Rondon nº 4479.

