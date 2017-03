Juízo de Vilhena pode decidir retorno de ex-prefeito , diz advogado

A Ação Penal em que José Rover respondia junto ao Tribunal de Justiça em face da prerrogativa de mandato já foi enviado para Vilhena desde a última quinta feira, e, o ex-prefeito, deve ser removido para a Cadeia Pública de Vilhena ainda esta semana, acredita Caetano Neto, presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania que vem acompanhando este caso.

De acordo com afirmativa do advogado, que garantiu, esteve nesta terça feira no gabinete do Desembargador Dr. Oudivanil de Marins e também do Desembargador Dr. Renato Mimessi, em Porto Velho, recebeu a informação que os autos de nº 0004202-75.2016.8.22.000 que tramitava no Tribunal tendo como réu José Luiz Rover e em razão do término de seu mandato de prefeito ter expirado em 31 de dezembro de 2016, foi remetido a origem, ou seja, Juízo Criminal de Vilhena, que agora terá a atribuição e competência para declinar sobre a decisão de remanejar Rover para Vilhena e consequentemente, em mantendo a sua prisão, vai cumprir na Cadeia Pública da Cidade e ainda dar continuidade a ação penal.

Caetano afirmou ainda que, “o Tribunal encaminhou os autos para Vilhena contendo a delação premiada de Rover na condição de segredo de justiça, onde o ex-prefeito conta e aponta todos os envolvidos e a participação de cada um na organização criminosa onde ele é apontado como líder, contudo, esperamos que o Juízo Criminal de Vilhena, a pedido do MP, deve autorizar o devido conhecimento público da delação nos moldes do que ocorrer na Lava Jato”.

Autor: Assessoria