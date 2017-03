Maurão prestigia lançamento do Agro+ e destaca potencial produtivo de Rondônia

Ao participar da solenidade de lançamento do Plano Agro+ Rondônia, idealizado pelo governo federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), destacou a força do setor produtivo de Rondônia e a importância de um programa que facilite e modernize o segmento.

“Rondônia apresenta crescimento econômico, enquanto o resto do país sofre com a estagnação, graças à força do setor produtivo. E ações que venham a fomentar a atividade produtiva vai se refletir em números positivos para a economia e na geração de emprego e renda”, destacou.

O Agro+ é um plano que visa a padronização de procedimentos, melhoria do acesso à informação, atualização cadastral e revisão de manuais, além da simplificação dos processos de exportação e importação, ampliando a participação do País no mercado internacional, entre outras prioridades.

O presidente da Assembleia aproveitou a presença do ministro do Mapa, Blairo Maggi, para cobrar a duplicação da BR-364, principal via de escoamento dos produtos agropecuários à hidrovia do Madeira, sendo fundamental para Rondônia e produtores do Mato Grosso.

“A soja produzida no Mato Grosso, boa parte dela, passa pela rodovia e o tráfego pesado tem levado ao crescente número de acidentes. Temos que ampliar a capacidade de transporte pela BR 364, assegurando o escoamento da produção, sem colocar em risco quem trafega pela via”, explicou.

O governador Confúcio Moura (PMDB), os senadores Valdir Raupp (PMDB-RO) e Ivo Cassol (PP-RO), o deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), o secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), deputados estaduais, prefeitos, vereadores e demais autoridades, prestigiaram o evento.

Autor e foto: Assessoria