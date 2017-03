Moradores planejam mobilização em frente ao gabinete da prefeitura de Vilhena

Pela permanência do médico cubano Lídier Manzano Hernandes no programa “Mais Médicos” moradores do Setor Chacareiro planejam uma mobilização em Vilhena.

A ação acontecerá em frente ao gabinete da prefeita Rosani Donadon, a partir das 08h00 desta quarta-feira, 15.

A mobilização será pacifica, afirmam os moradores, que destacam apenas querer demonstrar sua vontade quanto à permanência do médico Lídier, que atende os setores Piracolino, Águas Claras, Lupatine, Bairro São José, dentre outros.

As famílias correm contra ao tempo, pois o contrato do médico estaria para vencer neste mês.

Autor: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação