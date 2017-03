SAAE anuncia desconto de 50% para população de baixa renda

Através do diretor adjunto do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), Givaldo Rios, foi protocolado na manhã desta terça-feira, 14, um ofício no gabinete da prefeita Rosani Donadon que institui a tarifa social de água e esgoto na Autarquia municipal.

O ofício tem por objetivo implantar uma tarifa diferenciada para pessoas de baixa renda, bem como portadores de necessidades especiais que possuam cadastro na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMMAS) que participam de programas sociais do Governo Federal, tais como a Bolsa Família.

Givaldo Rios ressaltou que a população de baixa renda merece e terá um atendimento especial da autarquia para que consigam ter o abastecimento de água de qualidade e num preço acessível, com desconto de até 50%.

“Essa é uma determinação da nossa prefeita Rosani Donadon que sempre lutou pelos menos favorecidos e continuará lutando”, observou Givaldo Rios.

Após assinatura da prefeita Rosani Donadon o projeto seguirá para Câmara Municipal para ser votado pelos vereadores e assim que aprovado começará a entrar em vigor.

Autor: Assessoria SAAE