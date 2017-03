Secretário de Obras analisa in loco problemas no Embratel e Assossete e anuncia força-tarefa após período de chuvas

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Vilhena, Josué Donadon, esteve na tarde desta segunda-feira, 13, nos bairros Embratel e Assossete, momento em que fez uma avaliação dos problemas e anunciou as obras que serão executadas, em breve, no setor.

Josué Donadon explicou que assim que as chuvas cessarem será feito o trabalho de patrolamento das ruas dos bairros, bem como o cascalhamento. Além disso, algumas ruas do Embratel serão pavimentadas.

O aposentado Silvio Pires de Andrade, que é morador da Avenida Mato Grosso, no bairro Embratel, disse que está ansioso para que a via receba melhorias, mas entende que é não é possível realizar nada neste período chuvoso.

“Está difícil trafegar pelas ruas e avenidas do bairro, mas tenho certeza que a secretaria de Obras vai trabalhar e resolver o problema assim que as chuvas pararem”, disse o aposentado.

Já o comerciante Josimar Pereira Cachedo, que é morador da Rua 8506, do bairro Assossete, pediu para que o secretário dê uma atenção especial para as ruas do bairro que estão abandonadas há vários anos. “Estes bairros precisam de atenção especial e um trabalho diferenciado. Se a máquina passar neste momento por lá, o que vai fazer é piorar ainda mais a situação, que chegou a este ponto porque a gestão anterior não deu continuidade ao trabalho de manutenção das ruas. Assim fica difícil fazer só patrolamento neste período de chuvas, já que temos que fazer também reposição de cascalho”, enfatizou o secretário.

CIDADE LIMPA

O secretário de Obras fez um balanço das obras executadas à frente da pasta, que iniciou com a recuperação de ruas no bairro Cristo Rei, Bodanese, entre outros, além da limpeza de canteiros centrais das principais avenidas, como Major Amarante.

Josué Donadon disse que o objetivo do trabalho é cumprir o planejamento estratégico que visa limpar todos os bairros do município. “O trabalho faz parte do cronograma de ações da Semosp. Queremos manter a cidade sempre limpa e cuidada, pois isso contribui para o bem-estar da população”, destacou.

O secretário informou que também está sendo feita a retirada do entulho das ruas e limpeza das áreas verdes. O trabalho de limpeza começou no bairro Cristo Rei, e os bairros Bodanese e os Setores 15 e 17 também já receberam a frente de trabalho. “A prefeita Rosani Donadon está acompanhado as ações de limpeza das ruas e avenidas de Vilhena, pois é um compromisso da gestão pública manter a cidade limpa”, concluiu o titular da Semosp.

Texto e fotos: Assessoria