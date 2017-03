Sem manutenção há muitos anos, iluminação do ginásio Jorge Teixeira é recuperada

Problemas na parte elétrica do ginásio Jorge Teixeira provocaram o desligamento dos refletores que iluminam a quadra e até uma partida da 3ª rodada do 1º Campeonato Municipal de Intersecretarias e Convidados teve quer ser suspensa.

O fato aconteceu na noite do dia 04 de março durante o jogo entre Rede TV/FM Positiva e Saúde/Almoxarifado.

A partida só foi realizada na noite do dia 08, com iluminação parcial da quadra. A restauração completa dos refletores aconteceu nesta sexta-feira, 10.

O secretário de Esportes e Cultura, Natal Jacob, disse que há muitos anos o sistema elétrico do ginásio não passa por uma manutenção. “Com ajuda do eletricista Mauro, da secretaria de Obras, conseguimos fazer a revisão geral dos reatores, lâmpadas e fiação. O eletricista identificou que houve sobrecarga, justamente, por falta de manutenção”, comentou.

Natal relatou que foi preciso trocar com urgência vários reatores e 10 lâmpadas. “Graças a Deus a parte elétrica do ginásio está com a manutenção em dia e aproveitamos para revisar as torres de iluminação do estádio”, destacou o secretário que agradeceu ao secretário Josué Donadon que colocou à disposição da Semec o eletricista Mauro.

No dia que houve o problema no sistema elétrico do ginásio, o secretário adjunto da Semec, Manoel Aires, foi um dos que, ao lado do titular da pasta, tomou as primeiras providências acionando o Corpo de Bombeiros, suspendendo o jogo que estava em andamento e relatando a situação para que, com apoio da secretaria de Obras, o problema fosse resolvido o mais breve possível.

RELATÓRIO

Nas últimas semanas, Natalzinho fez uma avaliação geral dos prédios de competência da Semec e constatou, entre outras situações, que o sistema elétrico das unidades está precisando, com urgência, de reforma e manutenção. Um relatório da avaliação foi apresentado à secretaria de Planejamento da prefeitura através de um projeto, solicitando providências dos engenheiros para que problemas, como o ocorrido no ginásio, sejam evitados nos demais prédios.

Texto e fotos: Assessoria