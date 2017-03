Trabalhadores em educação aprovam adesão à greve geral a partir desta quarta

Os trabalhadores em educação estaduais e os municipais de Porto Velho, em assembleia realizada na quarta-feira, dia 08/03, aprovaram a adesão da categoria à greve geral nacional, marcada para iniciar dia 15 de março.

A greve faz parte de uma mobilização nacional contra o projeto do governo federal de reforma da previdência com a previsão de retirar direitos dos trabalhadores.

Além de Porto Velho, a assembleia dos trabalhadores em educação acontece em todas as Regionais, com a finalidade de tirar o posicionamento da categoria no estado de Rondônia para esse movimento.

O presidente do Sintero, Manoel Rodrigues da Silva, iniciou a assembleia fazendo uma explanação sobre o projeto de reforma da previdência que tramita na Câmara dos Deputados. Com base em dados levantados por instituições conceituadas e especialistas respeitados, conclui-se que a reforma proposta pelo governo é desnecessária e penaliza os trabalhadores com o fim da aposentadoria especial de professores, o fim da diferença de tempo entre homem e mulher, e aumento do tempo de trabalho e de contribuição para todos.

Durante a assembleia ficou decidido que os trabalhadores em educação farão uma intensa campanha junto aos deputados federais para que votem contra o projeto do governo. “Vamos convidar todos os deputados federais para conversar diretamente com os trabalhadores, para que eles sintam a pressão popular e votem de acordo com a vontade daqueles que os elegeram”, disse o presidente do Sintero.

A greve terá início nesta quarta-feira e deverá ser mantida até a data da votação do projeto em plenário.

Autor e foto: Assessoria