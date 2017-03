BR-364: população tenta saquear frangos em carreta tombada

Após uma carreta tombar aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Presidente Médici/RO, no início da noite deste domingo, 12, na BR-364, centenas de pessoas foram para o local do acidente, na intenção de pegar a carga de frangos, que estava no veículo.

A Polícia Militar se deslocou até o local do acidente e fez a segurança do patrimônio até a Polícia Rodoviária Federal assumir os trabalhos. O motorista da carreta teve apenas escoriações leves pelo corpo e passa bem.

Segundo a Polícia, o condutor da carreta relatou que seguia sentido Presidente Médici, quando foi fechado por outra carreta que tentava uma ultrapassagem e que o acabou jogando-o fora da pista.

O veículo bi-trem levava frangos da marca Sadia. Segundo os populares, eles iriam permanecer em volta do caminhão aguardando a liberação para levarem os produtos para casa, pois acreditavam que a carga era segurada. “essa carga é congelada e pode perder se ficar aqui. Além disso, tem seguro e o motorista está bem”, disse um servidor público. Apesar da longa espera dos populares, a carga não foi liberada

Segundo Acidente

Enquanto populares aguardavam a liberação da carga de frango, a 200 metros dali aconteceu um novo acidente. Um veículo Corolla de Cacoal acabou batendo em um buraco, no meio da rodovia e perdeu o controle.

Segundo relatou a testemunha Luis Carlos, o veículo estava em alta velocidade, com a instabilidade, saiu da pista, invadiu o estacionamento do comércio “Casa da Uva” e se chocou com a parte traseira de uma carreta.

Informações colhidas no local deram conta de que os ocupantes saíram ilesos. Uma moça que também viajava no carro, se queixou de dor na região do tórax e foi atendida no hospital municipal de Presidente Médici.

Fonte: Matéria: Estado Central