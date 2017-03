Câncer mata ex-vereador de Colorado do Oeste

O advogado Viriato Faleiros Barbosa, que foi um dos pioneiros do Município, faleceu na manhã desta quarta-feira 15 em Curitiba (PR), onde estava sendo submetido a tratamento contra o câncer.

Ele tinha 59 anos, e entre 1983 e 1988 exerceu mandato de vereador em Colorado do Oeste. O sepultamento acontecerá em Goioerê (PR), cidade em que ele nasceu.

Viriato foi um dos primeiros advogados a se estabelecer na cidade, na época da colonização, e atualmente prestava serviços ao DER. Ele também fez parte dos quadros da representação coloradenses da Defensoria Pública. A família é tradicional na cidade, e a morte do pioneiro causou comoção.

Segundo os parentes de Barbosa, ele passou mal quando esteve em Santa Catarina visitando a filha, e foi a capital paranaense em busca de tratamento, acreditando tratar-se de problema cardíaco. No entanto ficou constatado que estava com câncer em estado adiantado, atingindo intestino, pulmão e estômago. Submetido a tratamento no Instituto do Câncer de Curitiba, não resistiu a gravidade da situação, falecendo nesta manhã.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família