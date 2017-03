Contra a reforma da previdência, sindicatos em Vilhena paralisam atividades

A mobilização contra a proposta de reforma da previdência, a PEC 287, é nacional com adesões também em Vilhena. Os atos públicos começaram as 08h00 desta quarta-feira, 15, com servidores da educação, trabalhadores rurais, carteiros e demais setores cruzando os braços.

Na agência do Correios os setores de distribuição e atendimento estão paralisados, os funcionários se reuniram em frente ao prédio para manifestar. Carteiro a mais de 14 anos, José Carlos, enfatizou que a luta não é só deles, mas de todos.

“Hoje nós juntamos a outros trabalhadores contra as reformas trabalhistas e da previdência, que da forma que esta sendo discutida resultará em prejuízo ao direito individual do trabalhador. Está mobilização é em solidariedade ao povo brasileiro”, explicou José.

Em outro ponto da cidade, na Praça do 5ºBEC, servidores da educação e estudantes mostram sua indignação contra as reformas previstas na PEC 287.

Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), João Assis, outros sindicatos estão juntos nessa luta.

“Os trabalhadores rurais, o judiciário, dentre outros se reúnem hoje em assembleias para discutir o tema. Para os servidores da educação é greve por tempo indeterminado, todo tramite esta sendo feitos para que atos públicos contra a PEC aconteçam, parando apenas quando forem retirados da pauta”, explicou João.

Pontos polêmicos

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287 estabelece idade mínima de 65 anos, eliminando a concessão do benefício por tempo de serviço. De acordo com o projeto, o valor da aposentadoria teria como calculo levando-se em conta 51% das maiores contribuições com 1% adicionais a cada ano de contribuição.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Fim da conversa no bate-papo