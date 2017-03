Devido fortes chuvas, ponte é interditada em Cerejeiras

Ponte está localizada no Rio Araras na 3° Eixo na área rural e dá acesso a cidade, estrada de responsabilidade do DER.

A ponte, localizada na prainha no 3° Eixo, área rural do município, foi interditada o trafego de veículos pela ponte do Rio Araras na Prainha na noite desta terça-feira, 14, devido às cabeceiras da ponte ter cedido e danificando a estrutura, após as últimas chuvas que atingiram a região de Cerejeiras.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por moradores que perceberam danos na estrutura da ponte do Rio Araras na Prainha. Foi então que os bombeiros verificaram a ponte e foi interditada.

Segundo o Corpo de Bombeiros a estrutura da ponte foi analisada e concluiu que as “cabeceiras da ponte estão comprometidas, danificadas e casa alagadas devido às fortes chuvas”, conforme a corporação.

Autor e Fotos: Wilmer G. Borges.