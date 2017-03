Em Colorado, população faz protesto contra reformas do Governo Federal

Neste primeiro dia de mobilização nacional contra a reforma da Previdência, proposta encaminhada pelo governo Michel Temer (PMDB), os trabalhadores em educação do Cone Sul do Estado, realizaram um grande protesto no espaço da academia de judô Matsubara, localizada em Colorado do Oeste. No local, o governador e a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) entregavam um ônibus àquela entidade.

Antes, os trabalhadores iniciaram sua concentração em frente à Previdência Social onde realizaram suas conversações e inicio da Manifestação.

Em seguida percorreram as ruas da cidade, informando os malefícios da reforma da Previdência.

Durante o evento na academia Matsubara, a deputada Rosangela Donadon foi alvo dos manifestantes, que aproveitaram sua fala para vaiá-la e, em seguida, se retirarem da cerimônia. Tudo porque a deputada votou, no fim do ano 2016, pela elevação da alíquota previdenciária dos servidores públicos.

Antes, porem, o governador do estado, Confúcio Moura (PMDB), falou com a imprensa, oportunidade em que se mostrou favorável à reforma proposta pelo governo federal. Para ele, a Previdência Social precisa ser reavaliada, assim como ocorreram em outros países. Já para o representante regional do Sintero em Cerejeiras, professor Luiz Alberto, a reforma vai retirar uma séries de conquistas trabalhistas, fazendo com que o trabalhador pague, mais uma vez, uma conta que não é sua.

E para melhor, foi entregue a chave do ônibus a Academia Matsubara no palco. E em seguida o governador foi até o ônibus para fotos.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>

Fonte e Fotos: Extra de Rondônia