Macedo admite erro e recebe críticas de apresentadores de TV: “O senhor tem pedir desculpas ao povo”

O vereador Ronildo Macedo (PV) tentou, mas não conseguiu reverter os danos provocados por ele não participar de uma audiência pública realizada pela equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) semana passada.

O encontro foi fundamental para decidir sobre o percentual do reajuste da tarifa de água em Vilhena, votado na oportunidade entre as mais de 40 pessoas presentes.

Só um dia após o reajuste, Macedo, acompanhado do seu colega Samir Ali (PSDB), correu desesperadamente aos meios de comunicação da cidade para dar uma satisfação à sociedade e reafirmarem o posicionamento de serem contrários ao reajuste, considerada por ele abusiva.

O secretário municipal de comunicação, Esteban Vera, levou a público documentos que comprovam que todos os edis foram convidados, mas não participaram. Apenas se fizeram presentes representantes dos vereadores Carlos Sushi e Rogério Barrelas, ambos do PTN.

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 14, Macedo usou a tribuna da Casa de Leis para tecer críticas ao secretário e pedir uma retratação pública. Porém, ao ser questionado pela imprensa sobre os motivos de não participar da audiência, Macedo admitiu o erro. “Assumo o erro de não ter ido à audiência. Houve falha de comunicação com a minha assessoria. Ocorre que sempre está agitado na parte da manhã. Estamos trabalhando muito, atendendo as pessoas”, disse o vereador.

O vídeo mostrando as declarações de Macedo foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira, 15, no programa “Plantão de Polícia”, da Rede TV, e provocou a revolta dos apresentadores Júlio César Silva e Fernando Fava. “Só após o fato acontecer, é que eles vêm reclamar? Tinham que reclamar antes. É o cúmulo do absurdo. A maior aberração política que já vi. Isso é amadorismo. E agora, ainda, quer retratação pública? O senhor está pensando que é Deus? Ninguém tem que se humilhar a ninguém. O senhor, vereador, é quem tem que justificar sua ausência à população, já que foi eleito para cuidar dos interesses da coletividade”, disse o Julinho.

Já Fernando Fava foi além e endossou as afirmações do secretário de comunicação. “Está brincando de ser vereador mesmo. O quê está fazendo na Câmara? Vocês, vereadores, são pagos para trabalhar pela comunidade. É o vereador que tem que pedir desculpas à população”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação