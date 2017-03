Moradores vivem tarde de caos em Cerejeiras

Moradores de Cerejeiras viveram uma tarde de caos nesta terça-feira, 14.

Segundo informações recebidas na redação do Extra de Rondônia, a tarde no município foi de calamidade pública.

Além da forte chuva, ruas e avenidas intrafegáveis, os moradores tiveram que fazer malabarismos para escapar dos buracos formados nas vias públicas no qual recebem nome ruas e avenidas.

Uma motociclista caiu num buraco ao tentar entrar em sua residência. A moto ficou atolada e várias pessoas foram chamadas para ajuda-la a tirar o veículo do local. Uma amiga revoltada com a situação gravou áudio expondo sua indignação com a administração pública que literalmente abandonou o município.

Um motorista que trafegava com sua caminhonete ficou atolado em plena via pública. Indignado postou fotos em redes sociais. Onde originou diversos comentários.

Além da calamidade enfrentada pelos munícipes com chuvas e ventos fortes, a cidade ficou sem energia elétrica por cerca de seis horas. Deixando a população em estado de alerta.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto para o prefeito Airton Gomes (PP) caso queira falar sobre o assunto.

Ouça áudio abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Áudio: Extra de Rondônia