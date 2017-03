Motorista perde controle e tomba carreta próximo a Colorado

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, na primeira eixo, próximo ao trevo de acesso para Cabixi e Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle de direção e acabou tombando as margens da rodovia.

A carreta estava carregada com sacas de sal. O condutor sofreu ferimentos leves.

A Polícia Militar compareceu ao local e fez a proteção da área até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia