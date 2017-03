Old Ranch e universitários promovem festa “Ambeerta”

A casa noturna Old Ranch em parceria com a primeira turma de Engenharia Ambiental traz para Vilhena o show de Yara Figueiredo, sensação no Mato Grosso.

A festa acontecerá no sábado, 18, e contará também com a animação do DJ Lucas Baggio. Ingressos já estão disponíveis no valor de R$ 20,00 a pista, R$ 30,00 área vip e R$ 40,00 extra.

Os pontos de vendas são: Banca do Zoio e Conveniência Brigadeiro. Informações podem ser obtidas pelos telefones (69)9 9966-3500 e 9 8445-3902.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação