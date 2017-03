PM intensifica patrulhamento rural contra a criminalidade

O 8º Batalhão de Polícia Militar em Jaru, está intensificando o policiamento denominado Patrulha Rural em toda região de Jaru, equipes do Grupo de Operações Especial (GOE) transita diariamente nas vias vicinais do município, transmitindo segurança aos moradores da zona rural.

De acordo com o Aspirante Oficial PM, Toledo, o objetivo do patrulhamento é coibir ações criminosas nestas localidades distantes da sede do município. Abordagens e revistas estão sendo realizadas em pessoas veículos e estabelecimentos comerciais, PM Toledo, ressalta que as ações delituosas como roubo ou furto de gado ou de residências das propriedades rurais, tem sido coibido.

Nas áreas de conflito agrário e assentamentos, o patrulhamento tem sido mais intensificado, resultando na apreensão de armas.

A Patrulha Rural tem desenvolvido suas atividades em todo interior dos municípios de Jaru, Theobroma, Gov. Jorge Teixeira e seus referidos distritos.

Fonte: Jaru on Line