PM recupera moto furtada no parque de exposições em Vilhena

A Polícia Militar (PM) de Vilhena recuperou na tarde desta quarta-feira, 15, uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha.

A moto estava em um terreno baldio, coberta pelo mato, próximo ao Bairro Belém, em Vilhena, e foi encontrada por um senhor que fazia a limpeza do lote.

O homem acionou a PM, e ao chegarem no local, os policiais fizeram busca no sistema que indicou que o veículo havia sido furtado no parque de exposições de Vilhena.

A motoneta foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrências informando a recuperação do veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia