SEMED realiza parceria com Polícia Militar para intensificar ronda nas escolas do município

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, reuniu com o Coronel Rildo José Flores, do 3º Batalhão da Polícia Militar (3ºBPM), do município de Vilhena, na manhã desta terça-feira, 14.

Acompanhada pelas diretoras escolares Francisca Adriana de Araújo (Vilma Vieira), Eliane Pires (Cristo Rei) e Lenita de Castilho (Vice da Marcos Donadon), a professora Raquel Donadon relatou alguns problemas relacionados a segurança das escolas que oferecem o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), ministrados no período noturno.

No diálogo com o tenente Coronel Rildo Flores foi proposto aumentar a parceria entre as entendidas para oferecer mais segurança aos alunos, pais e professores.

O objetivo da representante da pasta de educação é intensificar um projeto que já é executado em algumas unidades escolar, o projeto “Amigo da Escola”, que visa conscientizar os jovens e adultos sobre assuntos como drogas e violência.

A diretora da Escola Cristo Rei, Elaine Pires, expôs que a parceria é bem-vinda, que a grande necessidade da Escola Cristo Rei é oferecer mais segurança para alunos e professores. “Gostaríamos de maior intensificação da ronda na escola, principalmente na entrada e saída dos alunos. Atualmente a escola atende 270 alunos só no período noturno”, disse.

O sub-comandante do 3º BPM, Capitão Carvalho, explicou que a quantidade de policiais para atender a demanda da cidade de Vilhena não é o suficiente, porém, estarão intensificando o patrulhamento. “Já estamos realizando o patrulhamento nas escolas, mas em algumas unidades será aumentado o policiamento”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria