Última semana para pagamento do IPTU com desconto

Os contribuintes vilhenenses têm até a próxima segunda-feira, 20, para realizar o pagamento do carne do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto.

O secretário de Fazenda, Sergio Nakamura, informou que os contribuintes podem ter desconto de até 15% caso esteja em dia com o tributo em relação aos anos anteriores.

De acordo com o secretário de Fazenda, o município conta com 41.377 contribuintes e que houve um aumento de cerca de 3% na quantidade com relação ao ano passado, quando o número atingiu 40.214 carnês.

Vale lembrar que quem optar pelo parcelamento perde o desconto, mas também não paga acréscimo algum. As pessoas que aderiram ao IPTU verde para esse ano, o desconto ainda será concedido. Porem, não será possível a renovação para 2018.

Os contribuintes podem retirar as guias do IPTU na Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), no paço municipal, que funciona entre as 7h às 13h e das 15h às 17h.

“Este é o mais importante tributo para a administração, porque os valores arrecadados são 100% do município e são para investimentos em setores prioritários como saúde, educação e infra-estrutura. Em um momento de dificuldades que vivemos precisamos aumentar a arrecadação do município. Estamos pedindo para que todos regularizem o imposto para que a cidade possa sair desta crise o mais rápido possível”, finalizou Nakamura.

Texto e foto: Assessoria