Choque entre moto e ciclista deixa uma pessoa ferida no Alto Alegre

A ciclista sofreu escoriações e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 16, na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela Reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto Yamaha YBR-125 trafegava pela Avenida Paraná, quando no cruzamento com a Rua 856, colidiu com a ciclista que atravessava a via.

No choque, motoqueira e ciclista caíram, porém, apenas a ciclista foi socorrida ao hospital.

Na hora que a Polícia Militar de Transito registrava a ocorrência, um motoqueiro acabou batendo na traseira de um carro que estava parado esperando a via ser liberada. O motociclista não se machucou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia