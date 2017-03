Colisão entre carro e bicicleta deixa adolescente ferido no Cristo Rei

Acidente envolvendo um carro VW Gol e um ciclista aconteceu na noite desta quinta-feira, 16, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, Adair Junior dirigia o carro e trafegava pela Avenida Melvin Jones, quando colidiu com o adolescente P.H, de 15 anos, que conduzia a bicicleta.

No choque, o garoto caiu e sofreu escoriações. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia