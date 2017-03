Com festa, Rosangela Donadon entrega ônibus para associação de Judô Matsubara em Colorado

Uma grande festa foi realizada na manhã desta quarta-feira, 15 de março, na cidade de Colorado do Oeste. A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) realizou a entrega de um ônibus rodoviário para à Associação de Judô Matsubara (AJM) que desempenha um brilhante trabalho social naquele município, através do esporte.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o governador do Estado, Confúcio Moura (PMDB), que empenhou a emenda da deputada no valor de R$ 300 mil reais para a aquisição do veículo.

O Judô foi introduzido em 1979 pelo mestre Bunichi Matsubara, sansei educador que tinha como principal objetivo, enriquecer as aulas de educação física para os alunos da escola Paulo de Assis Ribeiro, naquela época, único estabelecimento de ensino no município. Hoje, a Associação Matsubara conta com o apoio fiel do sansei Emílio Massaki Matsubara que atende mais de 150 associados e já atendeu mais de 700 crianças e jovens, por meio da oficina de Judô do Programa mais Educação nas escolas estaduais do município.

O pioneiro e fundador Bunuchi agradeceu o total apoio da deputada por ofertar esta grande conquista que ficará marcada na história dos “Matsubara’s”, que tem como principal objetivo auxiliar a população local na educação das crianças, adolescentes e adultos, incentivando-os por todos os meios para que possam alcançar a prática da cultura e saúde física, cívica, moral e intelectual.

Para Rosangela foi uma honra poder ajudar nesta entidade que valoriza e acredita no futuro das crianças. “Parabenizo a força de vontade, todo o desempenho doado por esta família que mesmo apesar das dificuldades nunca desistiram dessas crianças. A associação Matsubara é sinônimo de disciplina, aprendizado, respeito, saúde e a verdadeira formação de cidadãos de bem”, disse a deputada que também destacou a importância de se investir no esporte. “Pois a associação, através do esporte, traz à comunidade uma opção de tirar os jovens da rua e proporcionar a estes um esporte capaz de ofertar ensinamentos que estes irão levar e aplicar durante sua toda vida”, finalizou.

O ônibus ofertado à associação é um veículo rodoviário, zero Km, com ar condicionado, DVD, banheiro, poltrona executiva, 44 lugares, internet wi-fi, podendo ofertar total conforto e incentivo aos jovens que poderão participar de eventos nacionais representando o município de Colorado do Oeste e o estado de Rondônia.

Após a cerimônia de entrega do veículo, a Associação Matsubara ofereceu um grande almoço aos atletas, convidados e autoridades.

Autor e fotos: Assessoria