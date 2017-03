Confira ação da PRF nas últimas 72 horas em RO

Nas últimas 72 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia 18 ocorrências de acidentes de trânsito que resultaram em 07 ferido.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 2.593 veículos e 3.431 pessoas, destas 892 realizaram teste etílico, sendo que 05 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool.

RADAR:

Foram flagrados 236 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

1.228 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique.

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF flagra mulher de 28 anos com mais de dois quilos de maconha na bolsa.

Na madrugada de domingo(12/03), os Policiais Rodoviários Federais apreenderam dois quilos e trezentos gramas de maconha ao abordar veículo táxi com duas passageiras. O flagrante ocorreu na BR 319 nas imediações do quilômetro 678, no sentido decrescente em Humaitá/AM.

Segundo o registro do boletim de ocorrência , a PRF junto com uma equipe de Policiais Militares do Amazonas abordaram um veículo táxi, de cor prata, cujo o condutor leva duas passageiras.

Durante a abordagem a equipe policial percebeu sinais de nervosismo apresentado pela passageira de 28 anos de idade e ao efetuar revista em seus pertences pessoais, uma mochila de cor preta e vermelha, foi encontrado dois invólucros contendo substância análoga a maconha, sendo um com 500 gramas e o outro pesando um quilo e oitocentos gramas.

A passageira assumiu ser dona do entorpecente e disse que levaria a droga de Porto Velho-RO para Humaitá-AM, e receberia pelo transporte, sem saber precisar a quem entregaria a droga e demais pessoas possivelmente envolvidas.

Diante dos fatos a passageira recebeu voz de prisão e a ocorrência encaminhada a delegacia de Polícia Civil de Humaitá-AM.

TRÁFICO DE DROGAS (Lei 11.343/06) – Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PRF flagra passageira de 22 anos transportando mais de cinco quilos de cocaína escondida na mala, em Porto Velho(RO).

Por volta das 22 horas de sábado(11.03), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma jovem de 22 anos de idade, transportando mais de cinco quilos de cocaína no interior de sua mala. O flagrante ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 760 da BR 364, em Porto Velho(RO).

Segundo o registro da ocorrência, os Agentes da PRF abordaram o veículo táxi Nissan Livina com placas de Porto Velho, efetuada a revista nas bagagens dos passageiros, os policiais encontraram em fundo falso de uma mala, pertencente a passageira natural de Várzea Grande, substância entorpecente do tipo cocaína. Perguntado sobre a origem do produto, a jovem disse que teria recebido a mala com o produto em Guayara Merim na Bolívia, e entregaria na rodoviária de Porto Velho(RO).

Diante dos fatos, foi emanada a voz de prisão a passageira e conduzida ilesa junto com a droga apreendida para a Polícia Federal na Capital.

PRF recupera motocicleta com registro de roubo/furto pela segunda vez, em Porto Velho/RO

Nesta manhã, sexta-feira (10), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou pela segunda vez a motocicleta HONDA/CG 150 TIT, com registro de roubo/furto. O fato aconteceu nas proximidades do quilômetro 760 da BR 364, sentido crescente em Porto Velho/RO.

No momento da abordagem da motocicleta Honda/CG 150 TIT, cor branca, ano 2015, conduzida por um jovem de 21 anos de idade, os agentes da PRF averiguaram as identificações do veículo nos sistemas de segurança e constataram um registro de roubo/furto para a moto e constataram também que o veículo estaria sendo recuperado pela segunda vez pelos agentes da PRF, sendo a primeira vez em 2015.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Porto Velho/RO.

PRF flagra motorista com CNH falsa em Vilhena/RO

Na manhã da última quinta-feira (09), uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa foi apreendida pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 13 da BR 174, sentido crescente em Vilhena/RO.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes da PRF deram ordem de parada ao veículo GM/CORSA WIND, conduzido por um homem de 68 anos de idade e ao solicitar os documentos de porte obrigatório ao condutor, este apresentou aos policiais uma CNH com divergências nas identificações referentes aos sistemas de segurança. Ao ser questionado, o motorista afirmou que era analfabeto e que tinha comprado o documento pela quantia de R$ 2.300 reais à aproximadamente 3 anos atrás.

Diante dos relatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Vilhena/RO.

PRF cumpre mandado de prisão em Ji-Paraná/RO

Homem foragido da justiça foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização de rotina, realizada nas proximidades do quilômetro 341 da BR 364, sentido decrescente em Ji-Paraná/RO.

Por volta das 12h30, a equipe da PRF abordou a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR, cor preta, ano 2008, conduzida por um homem de 26 anos de idade. Analisado a identificação do condutor nos sistemas de segurança, os policiais constataram um mandado de prisão, em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal de Ji-Paraná/RO, com validade de cumprimento até o dia 03/03/2052.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ji-Paraná/RO.

Fonte: Assessoria