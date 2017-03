Coordenador local do SINDSEF de Vilhena é eleito para terceiro mandato

O pleito da representação sindical dos servidores federais de Rondônia foi realizado na semana passada. Com cerca de 70% dos votos, José Nunes da Silva foi reconduzido à Coordenador do sindicato em Vilhena, e vai exercer o terceiro mandato consecutivo. A eleição contou com três chapas na disputa.

Segundo Silva, a meta para a próxima gestão é manter o ritmo de atividades atual, além de melhorar as instalações do SINDSEF vilhenense. Ele também promete empenho no sentido de trazer à entidade os novos servidores federais que estão sendo incorporados através da transposição. “A conquista do terceiro mandato é um aval ao trabalho que nós estamos desempenhando, mas ao mesmo tempo agrega grande responsabilidade”, comentou José Nunes sobre a vitória.

A chapa encabeçada por ele conta com a participação de Manoel Aparecido Leandro da Silva e Maria Hilma Pereira da Silva. Eles contaram com apoio do vice-governador Daniel Pereira, que faz parte dos quadros da entidade. O grupo também apoio o presidente estadual do SINDSEF eleito na ocasião, Abson Praxedes.

A posse dos dirigentes acontece no dia 30 de março, na capital. “Agradeço ao apoio de todos os que votaram em nossa chapa, mas asseguro que vamos trabalhar para toda a categoria da mesma forma que trabalhamos até agora, através do serviço voluntário e voltado exclusivamente a defesa dos direitos dos servidores federais”, disse o presidente reeleito.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia