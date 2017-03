Deputados federais de Rondônia custaram mais de R$ 4 milhões ao contribuinte brasileiro

Com apenas oito integrantes, a bancada do Estado na Câmara dos Deputados é uma das menores e menos influentes do país.

No entanto, custa uma fortuna bancar as despesas de Luiz Cláudio, Nilton Capixaba, Marinha Raupp, Lindomar Garçon, Expedito Netto, Mariana Carvalho, Lúcio Mosquini e Marcos Rogério. No ano passado foram exatos R$ 4.271.494,07 conforme consta no site do Congresso Nacional. Um quarto deste valor foi consumido apenas por Marinha Raupp.

O valor de custeio dos gabinetes dos deputados federais rondonienses em 2.016, em termos individuais, foi o seguinte: Luiz Cláudio – R$ 519.796,63; Marinha Raupp – R$ 1.057.688,82; Nilton Capixaba – R$ 519.796,63; Marcos Rogério – R$ 479.853,65; Lúcio Mosquini – R$ 393.158,34; Expedito Netto – R$ 510.900,00; Lindomar Garçon – 509.600,00; Mariana Carvalho – R$ 280,700,00.

Em termos de assiduidade aos trabalhos legislativos a bancada rondoniense não é das piores, porém mesmo assim poderia ser melhor para compensar um pouco a relação custo/benefício dos deputados federais do Estado. Pelo volume de trabalho apresentado ao povo de Rondônia pode-se avaliar que esses quase quatro milhões e trezentos mil reais poderiam ter sido melhor investidos se fossem direcionados aos Municípios ao invés de torrados para bancar as despesas dos oito parlamentares.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia