Duas mulheres estão inconscientes no HR após acidente na BR-364

As primeiras informações recebidas pela reportagem do Extra de Rondônia dão conta que por volta das 13 horas desta quinta-feira, 16, duas mulheres que ocupavam um carro VW Golf sofreram acidente próximo ao distrito do Guaporé, cerca de 90 quilômetros de Vilhena.

As vítimas foram encontradas inconscientes e socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional (HR) por populares que passavam pelo local.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi para o local indicado, mas até o momento não conseguiram localizar o veículo. As vítimas ainda não foram identificadas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração