França Silva apoia idealizadores do Fundo Municipal de Trabalho e Emprego

O vereador França Silva (PV) reuniu-se, na tarde desta quarta-feira, 15, com o diretor do Sistema Nacional de Emprego (SINE), José Lima, o presidente da Associação Comercial de Vilhena ACIV, Elói Maria, o coordenador da escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), de Vilhena Silvio Leite, o diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Marcelo Rafael Oliveira e o procurador do município, Tiago Cavalcante Lima de Holanda.

O Conselho Municipal do Trabalho tem a finalidade de estabelecer diretrizes e prioridades para as políticas de emprego, renda e relações de trabalho.

A análise das tendências do sistema produtivo, no âmbito do município, e a proposição de medidas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego sobre o mercado de trabalho.

A proposição de alternativas econômicas e sociais geradoras de emprego e renda e a promoção de ações voltadas à capacitação de mão de obra e reciclagem profissional, em consonância com as exigências, cada vez maiores da especialização da mão de obra.

Na reunião foi ressaltada a importância do Conselho que vai acompanhar e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados aos programas de emprego e relações de trabalho, no município, em especial os oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), verba federal que não está sendo aproveitada no município.

França se comprometeu em agendar uma reunião com a prefeita Rosani Donadon para tratar sobre a criação do Fundo. “Gostaria que, além da capacitação que prepara o trabalhador para suprir as demandas do mercado, seja incluído um cursinho pré-vestibular e preparatórios para concursos para dar oportunidade a quem deseja entrar na faculdade. Vamos estudar a viabilidade disso”, apontou o vereador.

Texto e foto: Assessoria