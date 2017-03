Homem que mandou cachorro atacar criança é assassinado a tiros

Francisco C.M morreu após dar entrada no pronto socorro do hospital João Paulo II em Porto Velho nesta quarta-feira ,15, após sofrer um atentado a tiros em frente à casa onde mora, localizada na zona Sul da capital.

Uma dupla em uma motocicleta interceptou a vítima e um dos envolvidos, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos. Francisco foi alvejado na costa e socorrido por uma equipe do SAMU.

Em contato com a polícia foi descoberto por meio do boletim de ocorrência n° 1970/2017, que Francisco havia sido conduzido para a delegacia na tarde de terça-feira ,14, pelo crime de lesão corporal, onde na oportunidade foi apontado de ter ordenado que seu cachorro atacasse uma criança, vizinho, de 1 ano e 11 meses. Após o crime, a população revoltada tentou linchar o suspeito, que conseguiu se esconder na casa de um amigo.

A polícia acredita que o homicídio tenha ligação com o fato, que acusa o homem de ter ordenado o ataque do animal. Os autores do crime fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia Civil está sob investigação.

Fonte: RONDONIAOVIVO