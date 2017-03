Homem surta e esfaqueia amigo dentro de casa

O fato aconteceu na noite de quarta-feira, 15, por volta das 20h00, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

A vítima identificada por Delinaldo de Castro, de 34 anos, relatou a Policia Militar (PM), que foi a casa do suspeito junto com a esposa dele identificada como Josélia Santos Pereira, de 26 anos, e foram convidados para adentrar à residência, em primeiro momento o casal recusou, mas após insistência do suposto amigo acabaram por entrar no imóvel .

Nesse momento, o suspeito fechou a porta e sob um possível surto psicótico, desferiu vários golpes no corpo da vítima. Após a agressão, a vítima e sua esposa saíram correndo e foram para casa deles. O corpo de Bombeiros foi chamado e compareceu ao local, porém a vítima não quis ser levada ao hospital e não acionou PM.

Contudo, nesta manhã de quinta a vítima foi até a casa do agressor para pedir que ele ao menos pagasse os remédios, mas o agressor se negou e ainda o ameaçou de morte.

Com isso, a vítima foi até a delegacia de Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência. Após foi até ao pronto-socorro do Hospital Regional e passou por procedimentos médicos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia