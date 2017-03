Mãe e filho que mandaram matar cabelereiro são condenados em Vilhena

Valdinete de Souza Soares e Weslen Soares de Jesus, foram condenados na tarde desta quinta-feira, 16, no tribunal do júri, da 1ª Vara Criminal de Vilhena, pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores. Ela recebeu pena de 17 anos, e seu filho 15 anos e seis meses de reclusão.

O crime aconteceu no dia 10 de maio de 2016, no Bairro Bela Vista em Vilhena. Na ocasião Valdinete estava tendo desentendimentos com a vítima, Jeová Duarte Teixeira, por causa da construção de uma calçada.

Segundo a promotoria, a mulher teria dito ao seu filho que pagaria R$ 2 mil para alguém matar o cabeleireiro. O filho então contratou um menor de idade para assassinar o cabeleireiro. Ele recebeu R$ 500,00 de adiantamento e receberia o restante depois de consumar o homicídio.

Após o assassinato, o infrator se arrependeu, e além de não aceitar o restante do dinheiro, delatou mãe e filho como mentores do crime.

O julgamento da dupla começou às 09h00 e durou até 14h15 desta quinta. Márcio de Paula Holanda, advogado dos réus irá recorrer da sentença por considerar que a pena está acima do que seria conveniente ao caso.

