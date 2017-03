Quadrilha é presa com drogas e escopeta em cidade de RO

Cinco pessoas foram detidas, entre elas um adolescente de 17 anos, na noite de quarta-feira ,15, em uma residência localizada na Rua América do Norte, no Bairro Lagoa, Zona Leste de Porto Velho. Com a quadrilha, os policiais militares da Força Tática do 1º BPM, encontraram drogas, dinheiro e uma escopeta calibre 36.

De acordo com o boletim de ocorrência policial, a guarnição fazia patrulhamento de rotina quando se deparou com o suspeito Deimerson, transitando na Rua América do Sul, no Bairro Três Marias. Foi dada ordem de parada e durante revista foi encontrado em suas vestes, vários invólucros de substância entorpecente aparentando ser maconha.

Questionado o jovem delatou onde teria conseguido o entorpecente e levou os policiais até uma residência na Rua América do Norte. Com apoio do Núcleo de Inteligência da PM, os policiais montaram campana e conseguiram surpreender duas mulheres, Lelciane G.S., de 29 anos, Daijane S.V., de 25 anos, e um homem identificado como Vagner P.O., de 25 anos, além de um menor de idade.

No momento do flagrante, todos estavam na casa embalando a droga para a revenda. Foi constatado ainda que Daijane era monitorada por tornozueleira eletrônica da Secretaria de Justiça, mas que estava enrolada com papel alumínio para tentar despistar sua localização.

Durante diligências os policiais encontraram drogas, dinheiro trocado caracterizando o tráfico de drogas e aparelhos eletrônicos que podem ser de vítimas de roubo; nos fundos da residência foi encontrado uma escopeta calibre 36 que poderia estar sendo usada na prática de assaltos. Todos foram conduzidos para Central de Flagrantes.

