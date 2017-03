Rondoniense que tentava entrar nos EUA ilegalmente morre na fronteira do México

O jaruense Julio Barcellos, 35 anos, morreu durante a travessia pelo México, enquanto tentava entrar nos Estados Unidos da América. Ele teria morrido afogado enquanto tentava atravessar o rio Grande, na cidade mexicana de Nuevo Laredo.

Ainda segundo informações, o último contato do jaruense com familiares teria ocorrido no último dia 25 de fevereiro, quando estava em Monterrey, também no México, mas depois um coiote teria informado aos parentes de Julio que ele havia sido preso, o que não foi confirmado.

Nesta quarta-feira (15) familiares receberam informações do Itamaraty, consulado brasileiro, sobre um corpo não identificado que estaria numa funerária na cidade de Nuevo Loredo. Posteriormente o corpo de Julio Barcellos foi reconhecido pela família.

Nas redes sociais amigos de Julio tomaram a iniciativa de realizar uma campanha para ajudar a família Barcellos no translado do corpo para o Brasil.

