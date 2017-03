SAAE suspende reajuste e nova Audiência Pública será marcada em Vilhena

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) revogou a decisão tomada em audiência que tratou do reajuste da tarifa de água em Vilhena.

Através do diretor adjunto Givaldo Rios que na manhã desta quinta-feira, 16, se reuniu com a prefeita Rosani Donadon e decidiram por suspender a audiência anterior e anunciou que nos próximos dias haverá uma nova audiência que será amplamente debatida com a sociedade e vereadores.

Givaldo Rios disse que quer fazer a nova audiência na Câmara dos Vereadores com a presença de toda população e que a ideia é reduzir o percentual de reajuste, além de apresentar um projeto que indicará outra forma de equilibrar as finanças do SAAE, sem impactar os consumidores.

“Nós sempre estaremos ouvindo o consumidor e encontrando soluções que vão de encontro com o anseio da população”, finalizou Givaldo Rios.

Autor: Assessoria SAAE