Vereador pede que sede do Parque Estadual Corumbiara seja em Pimenteiras

O vereador de Pimenteiras do Oeste, Luiz Carlos (PMDB), solicitou apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), para que a sede do Parque Estadual Corumbiara seja transferida de Cerejeiras, onde funciona atualmente, para o seu município.

“Acatando o pedido do vereador, vamos fazer uma indicação do governo do Estado, para que através da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), possa fazer um estudo que viabilize essa possível mudança na sede do Parque”, disse Maurão.

Segundo Luiz Carlos, 44% da área total da unidade de conservação está no território de Pimenteiras. “Seria mais justo que a sede fosse em Pimenteiras, que passaria a concentrar mais turistas em busca de visitação no parque, entre outras ações”, completou o vereador.

Parque Corumbiara

De acordo com informações do Governo, o Parque Estadual Corumbiara é o único de Rondônia com três biomas florestais diferentes: com áreas de cerrado, pantanal e floresta amazônica. Com mais de 424 mil hectares, na fronteira de Rondônia com a Bolívia, a unidade de preservação abriga uma variedade de espécies florestais e animais silvestres, inclusive em extinção como o cervo e o morcego pantaneiro. A região também se torna muito atrativa no período de agosto a novembro, quando milhares de aves migratórias chegam ao parque para construir os ninhais para reprodução.

O parque abrange os municípios de Cerejeiras, Pimenteiras e Alto Alegre dos Parecis, mais o entorno de microrregiões como Corumbiara e Alta Floresta. O Parque Estadual Corumbiara foi incorporado ao Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) e está credenciado a receber recursos do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Autor e foto: Assessoria