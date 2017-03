Vice-prefeito conquista R$ 150 mil com deputado para reforma do Centro da Juventudade

O vice-prefeito de Vilhena, Darci Cerutti (DEM) esteve em Porto Velho nessa semana onde se reuniu com o deputado estadual Adelino Follador (DEM).

Cerutti solicitou do colega de partido uma emenda no valor de R$ 150 mil para a reforma do Centro da Juventude, local que será utilizado pelo Município para aplicação de cursos variados a adolescentes. O deputado estadual entendeu a importância do projeto e garantiu ao vice-prefeito a destinação da emenda.

Segundo Darci Cerutti, a prefeitura irá elaborar o projeto e enviar ao gabinete do deputado para que o recurso seja depositado nas contas do Município. “Este investimento é uma emenda impositiva do deputado, e ajudará em muito nossos jovens, uma vez que vamos capacitá-los e ao mesmo tempo mantê-los ocupados nos horários em que estão fora da escola, e o que é melhor: fora das ruas”, comentou o vice-prefeito.

O titular da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN), Valdiney de Araújo Campos, também esteve no presente ao encontro e apresentou parte do projeto ao deputado estadual. “O deputado Adelino Follador se sensibilizou com a causa e garantiu a emenda. Ele é um dos nossos parceiros na Assembleia Legislativa de Rondônia e com certeza irá nos ajudar outros projetos”, comentou o secretário.

Darci Cerutti cumpriu agenda na capital ao lado da prefeita Rosani Donadon (PMDB). “Essa nossa parceria visa o desenvolvimento do nosso município. Eu a prefeita dividimos as tarefas para que possamos acelerar ao máximo os projetos pensados para Vilhena”, arrematou Cerutti.

Texto e foto: Assessoria