VILHENA: UNIR forma profissionais em 4 áreas; veja fotos

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus Vilhena, realizou nesta quarta-feira, 15, a cerimônia de colação de grau de 25 alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo e Letras.

Familiares e amigos dos formandos lotaram o auditório da Igreja Batista Nacional Manancial. O evento contou com a presença do vice-reitor da UNIR o professor Dr. Marcelo Vergotti, que ao lado do diretor do campus o professor Dr. Jorge Arturo Villena Medrano e dos chefes de departamentos da universidade fizeram parte da mesa de autoridades.

O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos: Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia