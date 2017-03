Agentes penitenciários evitam fuga em presídio de RO

Uma tentativa de fuga foi registrada nesta quinta-feira ,16, no Presídio Agenor Martins de Carvalho, em Ji-Paraná -RO, distante a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho.

A tentativa ocorreu no Pavilhão B da penitenciária, que abriga cerca de 150 apenados, e foi contida pelos agentes penitenciários com apoio da Polícia Militar (PM) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) .

Conforme o registro policial, os agentes de plantão notaram uma movimentação estranha nos corredores do Pavilhão B do presídio. Segundo os agentes um grupo de detentos teria acessado o corredor e tentado investir contra os agentes penitenciários para fugir da unidade prisional.

Os agentes conseguiram conter os apenados e frustrar a fuga até a chegada da PM e do GOE na penitenciária. Os detentos foram revistados e, posteriormente, conduzidos para as celas do Pavilhão B do Presídio Agenor Martins de Carvalho.

Fonte: G1