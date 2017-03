Alunos de Colorado expõem textos em inglês sobre suas famílias

Durante esta semana foi realizada uma exposição no IFRO Campus Colorado do Oeste de textos em inglês produzidos pelos alunos de primeiro ano do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.

A exposição é resultado de uma atividade desenvolvida na disciplina de Língua Inglesa. Segundo a professora Maria Helena Ferrari o ensino de língua inglesa visa desenvolver habilidades orais, auditivas, de leitura e escrita, porém geralmente trabalha-se mais a leitura e audição, não se desenvolvendo atividades que englobam todas essas habilidades.

Por isso, foi proposta essa atividade, que ocorreu ao longo do quarto bimestre, quando foi trabalhado o vocabulário sobre os membros da família, além de tópicos gramaticais como caso genitivo e pronomes possessivos.

Os alunos criaram uma produção textual em inglês com o tema “Descrevendo os Membros da Família” e agora tiveram a oportunidade de expor seus textos para a comunidade escolar.

A professora avalia que a atividade proporcionou aprendizado didático e humanístico.

“Os alunos tiveram a oportunidade de trabalharem não frases descontextualizadas, mas sim uma narrativa, aplicando o aprendizado do idioma para descrever o que muitos têm como bem mais precioso: a família. E essa atividade permitiu conhecermos um pouco da família de cada um e nos entendermos melhor”, comenta.

A aluna Mariana Silva Pereira, do 1º ano E, se mostrou feliz com os resultados da atividade.

“Foi bem interessante aplicar a escrita em inglês, ainda mais aproveitando para falar sobre este tema importante, que é a nossa família. Como isso, conseguimos conhecer melhor nossos colegas e suas famílias”, relatou.

Sua colega de turma, Lorrayni Cristhina da Silva Costa, compartilha a mesma opinião. “Foi bom podermos partilhar momentos importantes que passamos com nossas famílias. Isso nos incentivou a aprendermos mais sobre esse tópico no idioma inglês”, ressaltou.

