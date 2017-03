Após discussão, mulher mata homem a tiros

O homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira, 17, na Estrada do Belmont, próximo a Rua Japurá, Bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho.

Edimilson Silva de Souza de 34 anos, conhecido como “Bigão”, foi executado com três tiros efetuados pela acusada identificada apenas como Gilmara.

De acordo com informações apuradas junto a polícia e testemunhas, as partes que possuíam rixa se encontraram e discutiram. Edimilson tentou agredir a mulher com um facão e acabou baleado. Após o crime, Gilmara fugiu correndo com a arma na mão.

Os envolvidos ainda segundo a polícia eram usuários de drogas. O corpo foi removido por peritos do IML. As investigações seguem com a Delegacia de Homicídios.

Fonte: RONDONIAOVIVO