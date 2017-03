CEREJEIRAS: Vereador novato obtém mais de R$ 350 mil em emendas

Apesar de ter assumido mandato no dia primeiro de janeiro deste ano, nesta semana o vereador cerejeirense José Carlos Valendorff (PMDB) apresentou resultado de ação realizada ainda em 2.016.

Através dele o Município de Cerejeiras recebeu recursos de emendas parlamentares do deputado estadual Edson Martins, somando pouco mais de R$ 346 mil para investimentos em diversas ações.

Os investimentos foram confirmados nesta semana, com a aprovação de matérias encaminhadas ao Executivo para aprovação da Câmara de Vereadores na sessão ordinária.

As emendas haviam sido apresentadas pelo deputado no ano passado, partindo de levantamento e indicações feitas por José Carlos, que atua em conjunto com o parlamentar estadual. As verbas permitiram que o vereador conseguisse iniciar o mandato “mostrando serviço”, e a aliança entre os dois parlamentares ainda deve render muitos benefícios ao Município.

O dinheiro alavancado pelas emenda de Edson Martins serão aplicados da seguinte forma: R$ 93.266,67 para aquisição de implementos agrícolas; R$ 109.250,00 para regularização fundiária do Município; R$ 124.800,00 para aparelhamento das secretarias municipais de Fazenda, Administração e Planejamento; R$ 59.780,00 para compra de 14 centrais de ar condicionado para a Escola Municipal Sperfeid Seboid. Todas as emendas dispõe de contrapartida da prefeitura, e os projetos foram aprovados pelo Plenário.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia