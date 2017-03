COLORADO: João Victor & Caldeira se apresentam na festa “No Grau”

Neste sábado, 18, tem a 4ª edição da festa “No Grau” que promete agitar Colorado do Oeste. O evento está marcado acontecerá no parque de exposição Marcos Donadon, com início a partir das 20h00.

Gincana de Motos com pista liberada para manobras, provas educaticas com premiações são algumas das atrações da festa.

As 00h começa o baile com a animação do DJ Sonny Megson, e da dupla João Victor & Caldeira.

Ingressos estão sendo disponibilizados na Flor Biju e Shop Car. A festa é uma organização do JM Produções.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação