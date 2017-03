Mais dez candidatas são selecionadas para a Musa do Barcelona 2017

Em evento que aconteceu na noite da quarta-feira, 15, no Centro de Treinamento do Sicoob Vilhena, foram selecionadas mais dez candidatas para a etapa final do concurso Musa do Barcelona 2017.

Um corpo de oito jurados formado por jornalistas, atletas e empresários avaliaram quesitos como beleza, desenvoltura e simpatia. As dez selecionadas nesta fase se juntam as 11 aprovadas na primeira seletiva e irão concorrer no dia 31 de março ao título de Musa do Barcelona 2017.

O evento Musa do Barcelona 2017 é realizado pelo Barcelona em parceria com o fotógrafo Richard Vargas, do Stúdio Foto Charme, e dará a candidata vencedora, como premiação, 01 IPhone; 01 vale compras; 01 ano de academia e R$ 500 em dinheiro.

O Concurso Musa do Barcelona 2017 tem o patrocínio da Lojas Daniela, Americana Modas, Girapé Calçados e Contém 1g.

Confira garotas classificadas na segunda seletiva que aconteceu na quarta-feira:

Ângela Santos Baggio, 18 Anos

Camila Apurinã Brígido, 21 Anos

Ester Pereira Dos Santos, 27 Anos

Gabriele Lenharbt, 17 Anos

Geisiane Teixeira Pena, 31 Anos

Heryneya Katleen, 17 Anos

Rhaislla Torres, 22 Anos

Rosângela Santos De Oliveira, 19 Anos

Tainá Monisa, 20 Anos

Vânia Maisa Castro Morais, 17 Anos

Na primeira seletiva foram classificadas:

Ana Carla Guancino

Naiara Ferreira

Kimberllys Beatriz F. Silva

Jaqueline de Oliveira

Hérica Cristina Alves da Silva

Daiane Ferreira do Costa

Aiane C. Nunes

Camila Rodrigues Ferreira

Jeniffer da Silva Guimarães

Carine Brocaneli

Giovana Vitória Gotti

Autor e foto: Assessoria