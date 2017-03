Maurão de Carvalho reafirma apoio ao município de Colorado do Oeste

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), anunciou que destinará uma emenda de R$ 120 mil para a compra de massa asfáltica para obras de tapa-buracos nas principais ruas e avenidas de Colorado do Oeste.

O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (16), durante a solenidade promovida pelo deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB), para anunciar investimentos no município, que somam quase R$ 3 milhões.

“Estou dando a minha contribuição para que a prefeitura possa iniciar as obras de tapa-buracos. O recurso será destinado ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER), que vai comprar o material e usiná-lo”, completou Maurão.

O senador Valdir Raupp (PMDB), o diretor geral do DER, Ezequiel Neiva, o prefeito Professor Ribamar (PSB), entre outras autoridades, prestigiaram o evento, realizado na Câmara de Vereadores.

Professor Ribamar aproveitou para agradecer ao presidente pela destinação dos recursos para as obras de tapa-buracos. “Logo no nosso primeiro encontro, o deputado Maurão acenou com a liberação desta emenda, importante para a melhoria do pavimento urbano da nossa cidade”, relatou.

Recentemente, a prefeitura recebeu uma van para o transporte de pacientes renais que fazem tratamento de hemodiálise fora do município, fruto de emenda de Maurão de Carvalho.

Autor e fotos: Assessoria