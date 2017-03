Moradores do Cidade Jardim reclamam que macrodrenagem está ainda pior

Devido ao impacto das últimas chuvas, a conhecida obra de macrodrenagem no final da Avenida Curitiba com Rua 743, no Bairro Cidade Jardim I, tem causado espanto em moradores próximo ao local.

No final do ano de 2016, a obra havia sido motivo de preocupação para as autoridades competentes. O então secretário de obras Dari, afirmou na época, que o problema seria solucionado ainda naquele ano. Posteriormente ele prorrogou este prazo para dezembro de 2017.

Com os constantes desmoronamentos causados pelas recentes chuvas, os moradores temem que não será possível esperar o prazo estipulado, e cobram investimentos no local por parte da prefeitura municipal.

Segundo moradores, os materiais que foram jogados no local pela prefeitura e por empresas privadas, não foram suficientes para conter o avanço da cratera sob as ruas Travessa 1512, Rua 740 (Avenida Curitiba) e 743.

Imagens mostram que a cratera está engolindo a Rua 743, uma importante via que liga a BR-364 à Linha 135 área rural de Vilhena.

Nossa equipe, entrou em contato por telefone com o secretário de obras Josué Donadon, porém não conseguímos falar com o mesmo. O Extra de Rondônia deixa espaço aberto para que o secretário possa deixar o seu parecer para a população.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia