Motociclista embriagado e inabilitado causa acidente na BR-174

Acidente envolvendo uma caminhonete S-10 e uma moto CG 150 aconteceu na tarde desta sexta-feira, 17, na BR-174 – próximo ao Posto 12 de outubro, a cerca de 25 quilômetros de Vilhena, sentido Cuiabá.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto estava parado as margens da rodovia, quando arrancou de uma vez e invadiu a pista, com isso, o motorista da picape não conseguiu evitar a colisão.

No choque, o motociclista sofreu alguns ferimentos. Ele aparentava estar embriagado. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e realizou o teste do bafômetro em ambos condutores, sendo que, o motorista da caminhonete apresentou negativo. O condutor da moto apontou que estava embriagado. A moto foi recolhida ao pátio da PRF, pois estava com a documentação atrasada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia